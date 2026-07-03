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Plus de 50 000 clients privés de courant

Des milliers de clients sans électricité après de violents orages

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Entendu dans

Cantin le matin

le 3 juillet 2026 08:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des milliers de clients sans électricité après de violents orages
Des milliers de clients sans électricité après de violents orages / Adobe Stock

Des cellules orageuses ont frappé de nombreuses régions du Québec, laissant au plus fort de la tempête jusqu'à 137 000 adresses sans électricité à travers la province.

Les équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant, alors que l’on comptait toujours environ 51 000 clients privés d'électricité en matinée vendredi, principalement dans les secteurs les plus touchés des Laurentides et de la Lanaudière.

Écoutez la porte-parole d’Hydro-Québec, Audrey St-Pierre, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Des effectifs de la grande région de Montréal ont d'ailleurs été déployés en renfort dans les Laurentides et la Lanaudière afin d'accélérer les travaux de rebranchement.

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