L'annonce d'un accord pour un nouveau projet d'oléoduc d'un million de barils par jour entre l'Alberta et le sud de la Colombie-Britannique suscite de vives réactions.

En plus de l'expansion récente de TransMountain, ce nouveau tracé, qui empruntera l'emprise existante, représente un investissement public massif estimé à près de 50 milliards de dollars en raison de l'absence de promoteurs privés prêts à en assumer les risques.

Pour Patrick Bonin, porte-parole du Bloc québécois en matière d'Environnement et de changements climatiques, cette décision s'apparente à un abandon complet des cibles climatiques et à un gouffre financier pour les contribuables québécois.

Écoutez le député bloquiste de Repentigny, Patrick Bonin, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

L'industrie mise notamment sur le projet Pathways de captation des émissions de carbone pour verdir son image, une solution fortement critiquée par le député bloquiste.