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Projet Pathways

Nouveau pipeline: «Un mirage vert payé par les contribuables» -Patrick Bonin

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Entendu dans

Cantin le matin

le 3 juillet 2026 07:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nouveau pipeline: «Un mirage vert payé par les contribuables» -Patrick Bonin
Le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, annoncent à Calgary un projet de pipeline reliant l’Alberta à la côte de la Colombie-Britannique. / Todd Korol / La Presse Canadienne

L'annonce d'un accord pour un nouveau projet d'oléoduc d'un million de barils par jour entre l'Alberta et le sud de la Colombie-Britannique suscite de vives réactions.

En plus de l'expansion récente de TransMountain, ce nouveau tracé, qui empruntera l'emprise existante, représente un investissement public massif estimé à près de 50 milliards de dollars en raison de l'absence de promoteurs privés prêts à en assumer les risques.

Pour Patrick Bonin, porte-parole du Bloc québécois en matière d'Environnement et de changements climatiques, cette décision s'apparente à un abandon complet des cibles climatiques et à un gouffre financier pour les contribuables québécois.

Écoutez le député bloquiste de Repentigny, Patrick Bonin, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

L'industrie mise notamment sur le projet Pathways de captation des émissions de carbone pour verdir son image, une solution fortement critiquée par le député bloquiste.

«Au lieu de mettre de l’argent pour réduire encore une fois notre consommation de pétrole, on crée un écran de fumée, un mirage vert.»

Patrick Bonin

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