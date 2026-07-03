Les experts sont préoccupés

L'engouement massif pour l'intelligence artificielle (IA) suscite des inquiétudes dans le monde de la finance.

Une récente enquête menée par le fonds d'investissement RoboCap auprès de gestionnaires de portefeuille, de caisses de retraite et d'assureurs révèle que 70% des acteurs de l'industrie financière se disent préoccupés par la situation actuelle. Pire encore, 84% d'entre eux estiment que nous naviguons présentement en territoire de bulle boursière.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond analyser la situation, vendredi, à Cantin le matin.

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