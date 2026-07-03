Nancy Audet organise, les 3 et 4 juillet 2026, de 9 h à 16 h, une collecte de solidarité au 5600, rue Hochelaga à Montréal.

Cette initiative vise à amasser du matériel essentiel (tentes, matelas de sol, sacs de couchage, vêtements de qualité, chaussures de sport, produits d’hygiène et cartes-cadeaux d'épicerie) pour les jeunes vulnérables de 14 à 29 ans, particulièrement ceux qui quittent le système de la DPJ à 18 ans et se retrouvent sans ressources.

Écoutez la cofondatrice d’ÉKIP Jeunesse, Nancy Audet, faire le point vendredi à Cantin le matin.