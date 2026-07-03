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Collecte de solidarité

Nancy Audet lance un appel à la générosité pour les jeunes de la DPJ

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Entendu dans

Cantin le matin

le 3 juillet 2026 09:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nancy Audet lance un appel à la générosité pour les jeunes de la DPJ
Nancy Audet / Page Facebook de Nancy Audet

Nancy Audet organise, les 3 et 4 juillet 2026, de 9 h à 16 h, une collecte de solidarité au 5600, rue Hochelaga à Montréal. 

Cette initiative vise à amasser du matériel essentiel (tentes, matelas de sol, sacs de couchage, vêtements de qualité, chaussures de sport, produits d’hygiène et cartes-cadeaux d'épicerie) pour les jeunes vulnérables de 14 à 29 ans, particulièrement ceux qui quittent le système de la DPJ à 18 ans et se retrouvent sans ressources.

Écoutez la cofondatrice d’ÉKIP Jeunesse, Nancy Audet, faire le point vendredi à Cantin le matin.

«Chaque année, il y a environ 2 000 jeunes qui quittent le système [...] et il y en a plus de 600 qui vont vivre des périodes d'itinérance. [...] C'est un tiers des jeunes.»

Nancy Audet

La météo instable et les vagues de chaleur rendent la vie dans la rue particulièrement difficile, ce qui pousse l'organisation à agir d'urgence.

L'objectif de la journée est notamment de récolter 200 tentes et 200 sacs de couchage afin de réapprovisionner les stocks épuisés des organismes de terrain et de redistribuer le matériel rapidement.

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