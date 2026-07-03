Le premier ministre Mark Carney a annoncé l'approbation d'un nouveau projet de pipeline reliant l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Pour éviter le nord de la Colombie-Britannique, qui s'y opposait pour protéger ses aires marines, le tracé empruntera plutôt le sud de la province en suivant l'emprise existante du pipeline Trans Mountain. Le gouvernement fédéral estime que cette option facilitera la conclusion d'accords, notamment avec les Premières Nations.

Écoutez Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et député libéral de LaSalle—Émard—Verdun, vendredi à Cantin le matin.

Bien que le projet suscite des critiques environnementales et des questions sur le financement public, Ottawa réaffirme son engagement envers la neutralité carbone d'ici 2050.

Le gouvernement insiste sur ses investissements parallèles dans l'électrification propre et sur l'efficacité des marchés du carbone pour inciter les entreprises pétrolières à décarboner leurs activités.