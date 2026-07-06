Le pire a été évité

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Philippe Cantin revient sur le déraillement de train spectaculaire qui a eu lieu à Repentigny dimanche après-midi.

Malgré le fait que l’accident se soit produit dans un quartier résidentiel, aucun blessé n’est à déplorer.

Les témoignages des riverains qui ont assisté à la scène sont frappants. Certains comparent les secousses de l'incident à un tremblement de terre.

Écoutez Philippe Cantin et la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales actualités du jour, lundi, à l’émission Cantin le matin.

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