Le pire a été évité

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Philippe Cantin revient sur le déraillement de train spectaculaire qui a eu lieu à Repentigny dimanche après-midi.
Malgré le fait que l’accident se soit produit dans un quartier résidentiel, aucun blessé n’est à déplorer.
Les témoignages des riverains qui ont assisté à la scène sont frappants. Certains comparent les secousses de l'incident à un tremblement de terre.
Écoutez Philippe Cantin et la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales actualités du jour, lundi, à l’émission Cantin le matin.
Autres sujets abordés
- 13 ans depuis la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic;
- Le conjoint d'une dame atteinte d'Alzheimer dénonce le refus de son admission sous prétexte que son cas est «trop lourd»;
- Le Canada s'apprête à annoncer un contrat historique de 20 à 30 milliards de dollars pour l'achat de douze sous-marins;
- Sommet de l'OTAN : les autorités locales procèdent à des vagues d'arrestations d'opposants politiques;
- Santé publique: un projet de règlement propose de retirer le Benadryl et les médicaments contenant de la diphénhydramine de la vente libre;
- Retour nostalgique sur le 50e anniversaire des Jeux de 1976 avec une entrevue de Nadia Comaneci dans Le Devoir.