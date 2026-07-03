Derrière le succès du duo québécois

Le spectacle gratuit du groupe Angine de Poitrine, samedi dernier dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, a provoqué une véritable déferlante humaine.

L'affluence a été telle qu'un responsable de l'événement a dû annoncer sur scène que le centre-ville était désormais «sold out» et fermé, une surprise tant pour le public que pour l'équipe des artistes.

Écoutez Sébastien Collin, agent du groupe Angine de Poitrine et fondateur de Spectacles Bonzaï, en entrevue à Cantin le matin vendredi.

Pour expliquer cette popularité planétaire instantanée, l'agent pointe une musique à la fois complexe et accrocheuse, mais aussi un visuel fort et mystérieux.

Le duo, qui se produit masqué et utilise une guitare à deux manches pour une musique microtonale, a grandement bénéficié de la viralité sur les réseaux sociaux.

Malgré les nombreuses offres internationales qui affluent, l'équipe privilégie l'indépendance pour protéger les intérêts à long terme des artistes.