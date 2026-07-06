La chanteuse Taylor Swift et le joueur des Chiefs de Kansas City se sont mariés vendredi soir au Madison Square Garden devant un panel composé de mille invités prestigieux.

Si les personnes sur place n’ont pas eu le droit de publier des images du mariage, certains détails commencent à être partagés. On sait notamment que c’est l’acteur Adam Sandler qui a uni le couple et que Paul McCartney a chanté I want to hold your hand au couple.

Tout le secret autour de la cérémonie peut laisser penser qu’un projet de film ou de série est en préparation autour de cet événement.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Leblanc faire le point, lundi, au micro de Philippe Cantin.

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