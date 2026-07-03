Coupe du monde 2026

Le duel intense entre le Cap-Vert et l'Argentine restera gravé dans les mémoires. Les analystes Jérémie et Meeker reviennent sur cette victoire in extremis de l'Argentine par la marque de 3-2 après prolongation, un affrontement électrisant où la légende Lionel Messi a inscrit son 20ᵉ but en carrière dans ce tournoi.

De son côté, le Canada peaufine ses stratégies sous la direction de Jesse Marsch en vue de son match crucial en huitième de finale contre le Maroc, un défi de taille qui passera notamment par une gestion optimale de la supervedette Alphonso Davies.

Écoutez Jérémie Filosa analyser les derniers rebondissements de la Coupe du monde et de l'actualité sportive, vendredi soir, à l'émission Bonsoir les sportifs.

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