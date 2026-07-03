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Coupe du monde 2026

L'Argentine l'emporte au bout du suspense, le Canada prêt pour le Maroc

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 3 juillet 2026 21:36

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
L'Argentine l'emporte au bout du suspense, le Canada prêt pour le Maroc
L'Argentine l'emporte 3-2 en prolongation / The Associated Press

Le duel intense entre le Cap-Vert et l'Argentine restera gravé dans les mémoires. Les analystes Jérémie et Meeker reviennent sur cette victoire in extremis de l'Argentine par la marque de 3-2 après prolongation, un affrontement électrisant où la légende Lionel Messi a inscrit son 20ᵉ but en carrière dans ce tournoi.

De son côté, le Canada peaufine ses stratégies sous la direction de Jesse Marsch en vue de son match crucial en huitième de finale contre le Maroc, un défi de taille qui passera notamment par une gestion optimale de la supervedette Alphonso Davies.

Écoutez Jérémie Filosa analyser les derniers rebondissements de la Coupe du monde et de l'actualité sportive, vendredi soir, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Autres sujets abordés;

L'Égypte cause la surprise en éliminant l'Australie aux tirs au but et accède au tour suivant où elle croisera le fer avec l'Argentine;

Les Flyers de Philadelphie ébranlent les structures salariales du hockey avec une offre astronomique de 90 millions de dollars sur cinq ans soumise à Leo Carlsson;

Le Québécois Félix Auger-Aliassime savoure une belle victoire sur le gazon de Wimbledon, alors que la venue du spectaculaire joueur français, Gaël Monfils, est officiellement confirmée pour le tournoi de Montréal.

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