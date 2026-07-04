Actualité sportive

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GP de Grande-Bretagne: «Hamilton connaît le circuit comme le fond de sa poche»

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Signé l'été

le 4 juillet 2026 09:50

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Evelyne Audet
Evelyne Audet
GP de Grande-Bretagne: «Hamilton connaît le circuit comme le fond de sa poche»
Evelyne Audet / Cogeco Média

Le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulera au cours de la fin de semaine sur le circuit de Silverstone.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet mettre la table pour cette course au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«C'est le circuit de Lewis Hamilton. Il a neuf victoires à son actif sur cette piste-là. C'est un record pour un pilote de F1. Il connaît ce circuit-là comme le fond de sa poche. Mais c'est un circuit de longues lignes droites, de virages rapides. Tout va se passer dans la gestion des batteries des voitures.»

Evelyne Audet

Autre sujet : 

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