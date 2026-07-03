Une récente analyse du crime organisé révèle que les Hells Angels effectuent un retour en force, se hissant à nouveau au sommet des priorités policières pour 2026-2027.

Après trois ans de rébellion dans l'est du Québec où ils ont été bousculés, les Hells Angels profitent des conflits internes de leurs rivaux pour regagner le territoire perdu.

Écoutez le journaliste d'enquête de La Presse, Daniel Renaud, faire le point avec l'animateur Philippe Cantin.

Parallèlement, l'arrestation en Espagne d'All Boivin, lié au North Savage Gang, ne devrait pas calmer le conflit à court terme. Son groupe continue d'utiliser les réseaux sociaux pour recruter des contractuels et mener la lutte contre les Hells Angels, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.