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Crime organisé

Les Hells Angels reprennent du terrain au Québec

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Entendu dans

Cantin le matin

le July 3, 2026 8:54 AM

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les Hells Angels reprennent du terrain au Québec
Les Hells Angels reprennent du terrain au Québec / La Presse Canadienne

Une récente analyse du crime organisé révèle que les Hells Angels effectuent un retour en force, se hissant à nouveau au sommet des priorités policières pour 2026-2027.

Après trois ans de rébellion dans l'est du Québec où ils ont été bousculés, les Hells Angels profitent des conflits internes de leurs rivaux pour regagner le territoire perdu.

Écoutez le journaliste d'enquête de La Presse, Daniel Renaud, faire le point avec l'animateur Philippe Cantin.

Parallèlement, l'arrestation en Espagne d'All Boivin, lié au North Savage Gang, ne devrait pas calmer le conflit à court terme. Son groupe continue d'utiliser les réseaux sociaux pour recruter des contractuels et mener la lutte contre les Hells Angels, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.

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