À la veille de la fête nationale américaine, les préparatifs du 250e anniversaire des États-Unis sont loin de faire l'unanimité.

L'événement, initialement planifié par le Congrès, a été largement politisé après que Freedom 250, un partenariat public-privé piloté par des proches de Donald Trump, a pris le contrôle des festivités.

Le président américain entend d'ailleurs transformer cette journée en un événement personnel en prononçant un discours en plein air à Washington, malgré une canicule extrême et des infrastructures jugées défaillantes.

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Par ailleurs, ces festivités s'inscrivent dans un climat de ferveur patriotique en déclin, alors que 70% des citoyens se disent insatisfaits de l'état actuel de leur pays.

En parallèle, le gouvernement a drastiquement intensifié les arrestations d'immigrants par l'agence ICE, créant un climat de peur à travers le pays à l'aube des festivités.