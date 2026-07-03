La classique chanson thème de Rock et Belles Oreilles (RBO), qui a marqué l'imaginaire québécois à la radio comme à la télévision, est née d'une manière totalement spontanée et ludique en 1986.

Alors que le groupe finalisait ses années de radio à CKOI pour lancer un album vinyle au studio Victor, le besoin d'ajouter un dernier titre s'est fait sentir. C'est à ce moment que Patrick Bourgeois, qui collaborait régulièrement avec RBO, a partagé une pièce de son propre groupe de l'époque, Social Warning.

Inspiré par cette mélodie western punk, le groupe a composé la célèbre chanson directement sur les divans du studio.

Écoutez l'humoriste Yves P. Pelletier aborder le tout, vendredi matin, en compagnie de Marie-Christine Leblanc, à l'émission de Philippe Cantin.

Quelques mois plus tard, lorsque la direction de TQS a offert une émission de télévision au groupe, la chanson s'est tout naturellement imposée, après de légères modifications aux paroles, pour devenir le générique officiel que tout le monde connaît.