Un récent sondage Pallas Data, commandé par le Parti conservateur du Québec, révèle une lutte particulièrement serrée dans la grande région de Québec.

Bien qu'Éric Duhaime présente ces résultats comme une grande victoire confirmant son avance, une analyse détaillée démontre que sa popularité repose principalement sur ses châteaux forts de la Beauce et de Chaudière-Appalaches.

Dans la capitale nationale même, c'est plutôt le Parti québécois qui mène le bal.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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