Actualité sportive

L’Américain Joey Chestnut a remporté samedi une 18e victoire d’affilée au concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan’s Famous, qui se tenait à Coney Island.

Il est parvenu à en manger 66 en 10 minutes, ce qui n’était pas suffisant pour battre son record de 70 établi la semaine dernière.

Écoutez la chroniqueuse Evelyne Audet brosser le portrait de cette compétition, dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

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