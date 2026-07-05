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Actualité sportive

Joey Chestnut à nouveau vainqueur du concours de mangeur de hot-dog

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Entendu dans

Signé l'été

le 5 juillet 2026 09:00

Avec

Evelyne Audet
Evelyne Audet
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Joey Chestnut à nouveau vainqueur du concours de mangeur de hot-dog
L’Américain Joey Chestnut a remporté samedi une 18e victoire d’affilée au concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan’s Famous, qui se tenait à Coney Island. / Africa Studio / Adobe Stock

L’Américain Joey Chestnut a remporté samedi une 18e victoire d’affilée au concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan’s Famous, qui se tenait à Coney Island.

Il est parvenu à en manger 66 en 10 minutes, ce qui n’était pas suffisant pour battre son record de 70 établi la semaine dernière.

Écoutez la chroniqueuse Evelyne Audet brosser le portrait de cette compétition, dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

Autre sujet abordé:

  • La France remporte son match contre le Paraguay au mondial de soccer

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