C'est 200 feux de forêt qui sont encore actifs dans l'ensemble du Québec, selon la SOPFEU. La situation pourrait s'aggraver dans les prochains jours en raison de la sécheresse imminente dans le sud du Québec.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé l'été.