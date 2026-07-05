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Revue de presse

200 feux de forêt actifs dans la province de Québec

par 98.5

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8:07

Entendu dans

Signé l'été

le 5 juillet 2026 07:37

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
200 feux de forêt actifs dans la province de Québec
Lucie Besse Razac / Cogeco Média

C'est 200 feux de forêt qui sont encore actifs dans l'ensemble du Québec, selon la SOPFEU. La situation pourrait s'aggraver dans les prochains jours en raison de la sécheresse imminente dans le sud du Québec.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé l'été.

«Dans le Nord et l'ouest de la province, c’est sans doute là où les conditions sont les pires. Il y a d’ailleurs un incendie qui inquiète dans le secteur de Matagami, puisqu’il est toujours considéré comme hors de contrôle. Il y a des interdictions de circulation en vigueur dans ce secteur. Soixante mille hectares sont en danger, ce qui représente une superficie plus élevée que l’île de Montréal. On a dû demander de l’aide à des pompiers d’autres provinces en renfort.»

Lucie Besse Razac

Autres sujets abordés:

  • Radio-Canada: diagnostics de cancers de la peau en constante augmentation au Québec et au Canada.
  • Venezuela : 2 954 morts et 16 592 blessées. Le gouvernement ne diffuse pas de chiffre officiel du nombre de personnes disparues. Ce nombre serait d'environ 50 000, selon l’ONU.
  • Les festivités du 4 juillet aux États-Unis perturbées hier par les fortes chaleurs et les orages violents.
  • Concours du plus gros mangeur de hot dog 

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