Chronique culturelle

Le chanteur Lionel Richie, âgé de 77 ans, se produira au Centre Bell aux côtés d'Earth, Wind & Fire, dimanche soir.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée en discuter au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«C'est un spectacle très attendu. D'ailleurs, j'ai vérifié auprès d'EVENKO parce que dans les derniers jours, à la fin du mois de juin, Lionel Richie a été hospitalisé et a dû reporter deux concerts. Il a eu un malaise sur scène. Pour l'instant, le spectacle, on dit qu'il est maintenu.»