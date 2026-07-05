Candidature de Fréchette dans Trois-Rivières

La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature cette semaine dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Elle succède ainsi au ministre du Travail, Jean Boulet, qui quittera la vie politique.

Écoutez le journaliste Félix Francoeur-Beaulieu, en Mauricie, se pencher sur le sujet, dimanche, lors du Tour des régions, au micro de l'animateur Jean-François Baril.