Candidature de Fréchette dans Trois-Rivières

La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature cette semaine dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Elle succède ainsi au ministre du Travail, Jean Boulet, qui quittera la vie politique.
Écoutez le journaliste Félix Francoeur-Beaulieu, en Mauricie, se pencher sur le sujet, dimanche, lors du Tour des régions, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«C'est la première fois qu'un(e) premier(e) ministre sortant se présente à Trois-Rivières depuis Maurice Duplessis. Donc, évidemment que, dans la région, ça fait beaucoup jaser. Ç'a été bien reçu par la population en général, mais il y a encore une certaine écœurantite de la CAQ.»
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