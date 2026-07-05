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Candidature de Fréchette dans Trois-Rivières

«Ç'a été bien reçu en général, mais il y a encore une écœurantite de la CAQ»

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Entendu dans

Signé l'été

le 5 juillet 2026 09:26

Avec

Dominick Fortin
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Jean-François Baril
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et autres

«Ç'a été bien reçu en général, mais il y a encore une écœurantite de la CAQ»
La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature cette semaine dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

La ministre Christine Fréchette a officialisé sa candidature cette semaine dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Elle succède ainsi au ministre du Travail, Jean Boulet, qui quittera la vie politique.

Écoutez le journaliste Félix Francoeur-Beaulieu, en Mauricie, se pencher sur le sujet, dimanche, lors du Tour des régions, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«C'est la première fois qu'un(e) premier(e) ministre sortant se présente à Trois-Rivières depuis Maurice Duplessis. Donc, évidemment que, dans la région, ça fait beaucoup jaser. Ç'a été bien reçu par la population en général, mais il y a encore une certaine écœurantite de la CAQ.»

Félix Francoeur-Beaulieu

Autre sujet abordé : 

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