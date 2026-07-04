Canada en huitième de final face au Maroc

Le Canada, qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA, fera face au Maroc samedi après-midi.

S'il s'agit d'un match historique pour le Canada, qui ne s'est jamais rendu aussi loin lors de ce tournoi international, certains jugent que les journalistes glorifient trop la performance du pays. C'est le cas du journaliste sportif français Daniel Riolo, qui a qualifié la performance du Canada de «match de petite ligue 2 mondiale.»

Écoutez la chroniqueuse Evelyne Audet en discuter samedi lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de l’animateur Jean-François Baril.