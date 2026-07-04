 Aller au contenu
Canada en huitième de final face au Maroc

Un journaliste français pense que le Canada surestime sa performance au mondial

par 98.5

0:00
6:35

Entendu dans

Signé l'été

le 4 juillet 2026 07:54

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Un journaliste français pense que le Canada surestime sa performance au mondial
Evelyne Audet / Cogeco Média

Le Canada, qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA, fera face au Maroc samedi après-midi.

S'il s'agit d'un match historique pour le Canada, qui ne s'est jamais rendu aussi loin lors de ce tournoi international, certains jugent que les journalistes glorifient trop la performance du pays. C'est le cas du journaliste sportif français Daniel Riolo, qui a qualifié la performance du Canada de «match de petite ligue 2 mondiale.»

Écoutez la chroniqueuse Evelyne Audet en discuter samedi lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de l’animateur Jean-François Baril.

Vous aimerez aussi

L'Égypte élimine l'Australie et passe en huitième de finale
Le Québec maintenant
L'Égypte élimine l'Australie et passe en huitième de finale
0:00
4:07
Enrico Ciccone:De la glace de la LNH au salon Bleu
Les amateurs de sports
Enrico Ciccone:De la glace de la LNH au salon Bleu
0:00
42:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
«Les images officielles vont certainement sortir très vite»
Rattrapage
Mariage de Taylor Swift etTravis Kelce
«Les images officielles vont certainement sortir très vite»
Phénomène El Niño: à quoi peut-on s'attendre cet été?
Rattrapage
Avertissement de l'ONU
Phénomène El Niño: à quoi peut-on s'attendre cet été?
«Dans son cas, je ne peux pas dire que c'est un transfuge inélégant»
Rattrapage
Pierre Dufour se joint au rang du PLQ
«Dans son cas, je ne peux pas dire que c'est un transfuge inélégant»
«Le Maroc est favori, mais il y a une carte à jouer pour le Canada»
Rattrapage
Mondial 2026
Huitième de finale au mondial de soccer
«Le Maroc est favori, mais il y a une carte à jouer pour le Canada»
«Il y a une grande division dans ce pays qui célèbre son 250ᵉ anniversaire»
Rattrapage
4 juillet
«Il y a une grande division dans ce pays qui célèbre son 250ᵉ anniversaire»
«Le défi est énorme, mais je cherche des solutions plutôt qu'un coupable»
Rattrapage
Situation difficile à Montréal en ce début d'été
«Le défi est énorme, mais je cherche des solutions plutôt qu'un coupable»
Madison Square Garden: Taylor Swift et Travis Kelce sont mariés
Rattrapage
Chronique culturelle
Madison Square Garden: Taylor Swift et Travis Kelce sont mariés
Fermeture de L.-H.-La Fontaine pendant la fin de semaine
Rattrapage
Bilan des entraves routières
Fermeture de L.-H.-La Fontaine pendant la fin de semaine
Plusieurs personnes toujours sans logement après le 1er juillet
Rattrapage
Revue de presse
Plusieurs personnes toujours sans logement après le 1er juillet
Quels sont les sujets à l'ordre du jour?
Rattrapage
Tour de table
Quels sont les sujets à l'ordre du jour?
«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»
Rattrapage
Marcel Leboeuf à Signé l'été
«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»
«Quand je l'ai vu arriver avec son chandail, c'est là que c'est devenu émotif»
Rattrapage
Xavier Villeneuve repêché par les Blackhawks
«Quand je l'ai vu arriver avec son chandail, c'est là que c'est devenu émotif»
«On a vraiment un contact privilégié avec les producteurs» -Fadwa Lapierre
Rattrapage
Évènement Soif de cidre
«On a vraiment un contact privilégié avec les producteurs» -Fadwa Lapierre
Comment optimiser ses vacances pour vraiment décrocher du travail?
Rattrapage
Se reposer durant l'été
Comment optimiser ses vacances pour vraiment décrocher du travail?