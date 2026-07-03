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Vidéos virales sur les réseaux

Quand le monde découvre la culture américaine

par 98.5

0:00
8:29

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 3 juillet 2026 21:44

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Quand le monde découvre la culture américaine
Les partisans se rassemblent dans les stades de baseball / The Associated Press

De nombreux partisans partagent leurs découvertes en sol américain sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont fait le voyage pour soutenir leur équipe nationale respective se rassemblent à des matchs de baseball ou même dans des magasins grandes surfaces.

Des moments insolites qui font le tour de la planète.

Écoutez Paul-Christian Bergeron au sujet des phénomènes viraux du sport, vendredi, dans Bonsoir les sportifs.


Autres sujets abordés;

  • Marketing de crise chez les Sénateurs : Ottawa lance une stratégie marketing agressive pour liquider les chandails à la suite du départ majeur de leur capitaine Brady Tkachuk;
  • Folie du 4 juillet : L'engouement indéniable aux États-Unis entourant le traditionnel concours de hot-dogs de Coney Island, l'omniprésence du champion Joey Chestnut et le retour en lumière du documentaire d'ESPN The Good, The Bad, The Hungry.

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