Vidéos virales sur les réseaux

De nombreux partisans partagent leurs découvertes en sol américain sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont fait le voyage pour soutenir leur équipe nationale respective se rassemblent à des matchs de baseball ou même dans des magasins grandes surfaces.

Des moments insolites qui font le tour de la planète.

Écoutez Paul-Christian Bergeron au sujet des phénomènes viraux du sport, vendredi, dans Bonsoir les sportifs.



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