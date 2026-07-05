Avec Félix Vaguenaire

Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour afin qu'ils partagent ce qui a retenu leur attention sur les réseaux sociaux.
Cette semaine, c'est le jeune humoriste Félix Vaguenaire qui est au micro de l'émission Signé l'été.
Écoutez cette chronique, qui débute avec l'histoire du couple qui s'est fiancé après avoir escaladé l'Empire State Building.
«Ils ont réussi à atteindre le sommet de l'Empire State Building et ils ont brandi une banderole portant le message “When the power of love beats the love of power the world knows peace,” un magnifique message qui m'a rappelé que je ne parlais pas anglais. Le couple a ensuite été arrêté pour mise en danger d'autrui. Je ne comprends pas le côté "mise en danger d'autrui." Personnellement, si j'avais été en bas de l'Empire State Building, puis que je les avais vus tout en haut, j'aurais été comme: moi, ça va! Le danger, c'est pour eux!»