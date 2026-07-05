Avec Félix Vaguenaire

Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour afin qu'ils partagent ce qui a retenu leur attention sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, c'est le jeune humoriste Félix Vaguenaire qui est au micro de l'émission Signé l'été.

Écoutez cette chronique, qui débute avec l'histoire du couple qui s'est fiancé après avoir escaladé l'Empire State Building.