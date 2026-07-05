Le Canada éliminé par le Maroc au mondial

Le Canada s'est fait éliminer par le Maroc par la marque de 3 à 0, samedi après-midi, au mondial de soccer.
Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa présenter son analyse de cette rencontre, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«La première demie a été excellente, le Canada a été la meilleure équipe et, malgré le fait qu'ils ne se sont créé qu'une véritable excellente chance de marquer, ils ont possédé le ballon, ils ont eu plus de temps dans la zone adverse, etc. Mais quand tu arrives contre les meilleurs pays au monde, si, après 45 minutes c'est zéro zéro, il y a de bonnes chances qu'en deuxième demie, l'autre équipe passe en deuxième vitesse. Le Maroc a la capacité des très bonnes équipes de trouver la façon de mettre le ballon dans le fond du filet quand ils ont des opportunités.»
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