Chronique société

Les parents séparés font face à plusieurs défis concernant la gestion familiale, parfois dans des contextes un peu conflictuels.

Cette réalité est toutefois exacerbée par l’arrivée de l’été, qui représente, un peu comme le temps des fêtes, une période de renégociation.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise se pencher sur ce sujet qui touche une bonne partie de la société, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.