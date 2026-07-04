Chronique société

Les parents séparés font face à plusieurs défis concernant la gestion familiale, parfois dans des contextes un peu conflictuels.
Cette réalité est toutefois exacerbée par l’arrivée de l’été, qui représente, un peu comme le temps des fêtes, une période de renégociation.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise se pencher sur ce sujet qui touche une bonne partie de la société, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Tu as les camps de jour, les passeports qui tardent à arriver, puis là, tu cours après un papier, tu as les changements d'horaires, les cours d'été. Donc, tu as de la renégociation à faire avec l'autre parent. Et chaque renégociation peut exacerber le conflit. Donc, la charge mentale conflictuelle peut durer des années, parce que c'est long avant que tes enfants aient 18 ans.»
Écoutez la chroniqueuse présenter ensuite plusieurs pistes de solutions pour les personnes dans cette situation.