La décision de Michael Hage de retourner jouer une saison supplémentaire à l'Université du Michigan a de quoi rassurer pleinement les partisans du Canadien de Montréal sur ses réelles motivations.

Le jeune espoir démontre une grande maturité en choisissant de peaufiner son développement. Hage souhaite fermement améliorer son jeu défensif, parfaire son efficacité lors des mises au jeu et élever son rendement en désavantage numérique.

Écoutez Éric Hoziel au sujet des motivations de Michael Hage, en ouverture d'émission jeudi soir, à l'émission Les amateurs de sports.