Mondial 2026

Les 16e de finale du Mondial se poursuivent avec leur lot d'évidences et de surprises.
Écoutez Vincent Destouches commenter la Coupe du monde de soccer avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'Angleterre et la Belgique ont eu chaud, mercredi;
- Jusqu'à quel point veut-on des surprises dans le Mondial?
- Le duel Mexique-Angleterre en huitièmes de finale, à Mexico, va «être extraordinaire»;
- Les Mexicains n'ont jamais perdu dans le stade retenu;
- Les Anglais ont vécu la «main de Dieu de Maradonna» dans ce même stade;
- Après leur victoire jeudi après-midi, Vincent Destouches estime que l'Espagne vient de passer à la vitesse supérieure;
- Belgique-Sénégal: une fin de match controversée;
- Les États-Unis méritaient-ils leur carton rouge?
- Le Canada, le Mexique et les États-Unis en huitième de finale, c'est génial pour le foot.