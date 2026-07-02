Contrat de trois ans pour Jakub Dobes

L'ouverture du marché des joueurs autonomes n'a pas été de tout repos, mercredi, sauf pour ce que est pour les Canadiens de Montréal.

Le Tricolore a néanmoins mis sous contrat Ivan Demidov, mercredi, et Jakub Dobes, jeudi.

Écoutez la table ronde avec le gardien de but Louis Domingue et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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