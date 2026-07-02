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Contrat de trois ans pour Jakub Dobes

«Pendant qu'on avait des doutes sur lui, lui n'avait pas de doute» -Domingue

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 juillet 2026 19:23

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Pendant qu'on avait des doutes sur lui, lui n'avait pas de doute» -Domingue
Jakub Dobes / PC/Christinne Muschi

L'ouverture du marché des joueurs autonomes n'a pas été de tout repos, mercredi, sauf pour ce que est pour les Canadiens de Montréal.

Le Tricolore a néanmoins mis sous contrat Ivan Demidov, mercredi, et Jakub Dobes, jeudi.

Écoutez la table ronde avec le gardien de but Louis Domingue et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jakub Dobes n'a pas volé ce contrat, selon Louis Domingue;
  • Simon-Olivier Lorange est maintenant convaincu que Dobes ne sera pas échangé pour améliorer le Tricolore;
  • Kent Hughes l'a assuré: Jacob Fowler doit jouer l'an prochain, à Montréal ou à Laval;
  • Lorange est surpris par le moment de l'entente;
  • Dobes n'a joué que 146 matchs - Ligue américaine et LNH;

«Je trouve qu'on va vite dans le cas de Dobes. On aurait pu commencer la saison, lui faire signer en cours d'année. Je ne sais pas si on craignait qu'il coûte encore plus cher, ou si vraiment on voulait dormir tranquille, puis avoir un été tranquille à cet égard-là, ou le rassurer. Mais je trouve que le timing est curieux pour un gardien qui n'a pas eu beaucoup d'expérience encore à ce jour.»

Simon Olivier-Lorange

Également

  • Est-ce qu'il y aura preneur pour Samuel Montembeault;
  • Bobrovsky est rendu à Toronto, avec les Maple Leafs;
  • Les mauvaises décisions des Kings et des Sharks.

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