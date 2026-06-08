Écoutez Maxim P. Paquet analyse la victoire des Spurs contre les Knicks lors de la troisième rencontre de la finale de la NBA, au Madison Square Garden, un événement marqué par la présence de Donald Trump et une foule bruyante, lundi soir, à l'émission de Jean-François Baril.
Finale de la NBA
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