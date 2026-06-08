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Finale de la NBA

Victoire des Spurs contre les Knicks au Madison Square Garden

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 8 juin 2026 23:58

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Victoire des Spurs contre les Knicks au Madison Square Garden
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Écoutez Maxim P. Paquet analyse la victoire des Spurs contre les Knicks lors de la troisième rencontre de la finale de la NBA, au Madison Square Garden, un événement marqué par la présence de Donald Trump et une foule bruyante, lundi soir, à l'émission de Jean-François Baril.

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