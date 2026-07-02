5,3 millions $ par an pour Dobes

Les Canadiens de Montréal ont offert une prolongation de contrat de trois ans au gardien Jakub Dobes, jeudi.
Écoutez Martin McGuire et Meeker Guerier commenter ce contrat au micro de Catherine Brisson.
Les sujets abordés
- Jakub Dobes est un bagarreur, selon Martin McGuire;
- Dobes, en qualité de gardien numéro 1
- Ivan Demidov sous contrat pour huit ans;
- Le noyau des Canadiens est sous contrat jusqu'en 2031;
- L'impact de Marco Marciano comme entraîneur des gardiens;
- Le potentiel de Michael Edge, comparé à Patrice Bergeron.