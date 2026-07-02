Pour les 10 prochains jours

Le festival Montréal complètement cirque se déroule du 2 au 12 juillet 2026. La programmation diversifiée inclut des grandes fresques visuelles, des créations intimistes et des performances immersives qui célèbrent la richesse et la créativité du cirque contemporain.

Écoutez Lysanne Richard, ambassadrice du festival Montréal complètement cirque, championne internationale de plongeon de haut vol et ex-joueuse de Big Brother.

Les sujets discutés