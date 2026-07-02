Pour les 10 prochains jours

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Place au festival Montréal complètement cirque

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 juillet 2026 18:21

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Place au festival Montréal complètement cirque
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le festival Montréal complètement cirque se déroule du 2 au 12 juillet 2026. La programmation diversifiée inclut des grandes fresques visuelles, des créations intimistes et des performances immersives qui célèbrent la richesse et la créativité du cirque contemporain.

Écoutez Lysanne Richard, ambassadrice du festival Montréal complètement cirque, championne internationale de plongeon de haut vol et ex-joueuse de Big Brother.

Les sujets discutés

  • Lysanne Richard nous parle de ses motivations l'ayant mené à faire du plongeon de haut vol;
  • Celle qui a commencé à l’École nationale de cirque de Montréal en 1998 a remporté des compétitions internationales en plongeon;
  • Richard évoque l’importance de la Tohu, la diversité des spectacles du festival et elle encourage les jeunes à explorer les arts du cirque grâce aux ressources locales, comme l’école de Verdun.

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