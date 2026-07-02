Neuf mois plus tard

Philippe Cantin discute avec Me Fernando Belton, l'avocat de la famille de Nooran Rezayi, l'adolescent de 15 ans tué lors d'une intervention policière à Longueuil.

Alors que le SPVM a annoncé des mandats d'arrestation contre 11 jeunes suspectés d'être liés aux événements ayant précédé le drame, Me Belton déplore une opération de communication visant à faire diversion.

Neuf mois après la tragédie, la famille n’a toujours pas de réponses fondamentales sur les actions des policiers, tandis que de graves manquements sur la contamination de la scène d'enquête par le service de police de Longueuil demeurent impunis.

Écoutez Me Fernando Belton, avocat de la famille de de Nooran Rezayi, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.