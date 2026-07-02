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Neuf mois plus tard

Mort de Nooran Rezayi: «La famille demeure avec les mêmes questions»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 2 juillet 2026 08:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mort de Nooran Rezayi: «La famille demeure avec les mêmes questions»
Me Fernando Belton, avocat de la famille de Nooran Rezayi, critique l’enquête menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) sur la mort de l'adolescent tué à Longueuil en septembre 2025. / Daniel/ Adobe Stock

Philippe Cantin discute avec Me Fernando Belton, l'avocat de la famille de Nooran Rezayi, l'adolescent de 15 ans tué lors d'une intervention policière à Longueuil. 

Alors que le SPVM a annoncé des mandats d'arrestation contre 11 jeunes suspectés d'être liés aux événements ayant précédé le drame, Me Belton déplore une opération de communication visant à faire diversion.

Neuf mois après la tragédie, la famille n’a toujours pas de réponses fondamentales sur les actions des policiers, tandis que de graves manquements sur la contamination de la scène d'enquête par le service de police de Longueuil demeurent impunis.

Écoutez Me Fernando Belton, avocat de la famille de de Nooran Rezayi, jeudi matin au micro de Philippe Cantin. 

«Neuf mois plus tard, la famille demeure avec les mêmes questions qu'elle avait au soir du 21 septembre. Par exemple: qui sont les policiers impliqués? Qu'est-ce qu'ils ont vu à leur arrivée? Pourquoi on a utilisé une arme à feu?»

Me Fernando Belton

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