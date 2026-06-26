La cavale d'All Boivin, le criminel le plus recherché au Canada, s'est terminée à Marbella en Espagne, vendredi, alors que la Sûreté du Québec a annoncé son arrestation par les forces de l'ordre européennes.

Âge de 36 ans, le vétéran criminel, membre influent du groupe criminel Blood Family Mafia, et chef du North Savage Gang, était recherché pour plusieurs chefs d'accusation, dont gangstérisme, voies de fait graves, séquestration et trafic d'armes et de substances.

Ce dernier était un proche de Dave «Pic» Turmel, arrêté en mars 2025 en Italie. Ensemble, les deux criminels étaient des figures prééminentes de la guerre des stupéfiants entre leurs groupes criminels et les Hells Angels.

All Boivin et sa conjointe, Yaulise Lemieux-Bellavance, étaient recherchés par les autorités depuis février 2023.

Une somme de 100 000$, augmentée à 250 000$ en 2025, avait été promise à toute personne pouvant offrir des informations qui mèneraient à l'arrestation du caïd.

Écoutez les différentes réactions des intervenants sur nos ondes à cette importante arrestation.