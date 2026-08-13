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Dernier segment Sur la route de Fadwa

Hommage touchant à Marie-Claude Lavallée pour sa retraite

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 13 août 2026 11:07

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Hommage touchant à Marie-Claude Lavallée pour sa retraite
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Marie-Claude Lavallée, qui prendra sa retraite à la fin de la saison de radio estivale, a reçu un hommage particulier de sa collaboratrice Fadwa Lapierre, avec qui elle fait équipe depuis maintenant dix ans.

Lors du tout dernier segment Sur la route de Fadwa, qui mettra un terme à leur collaboration professionnelle, la chroniqueuse a choisi de surprendre son animatrice en utilisant ce moment de radio pour souligner cinq grandes leçons qu'elle lui a apprises.

Écoutez Fadwa Lapierre aborder autant l'importance de la rigueur au travail que le partage du savoir et l'amitié intergénérationnelle, jeudi, à l'émission L'effet Lavallée.

«En premier, la rigueur. On ne s'assoit jamais sur ses lauriers. Je t'ai vue écouter des films, des albums, d’anciennes entrevues de tes invités. Tu m'envoyais des liens du New York Times et de The Guardian. Au petit matin, tu lis tout, tout, tout. Tu es une éponge, et, après toutes ces années, tu ne tiens jamais rien pour acquis. Et ta préparation, c'est crucial.»

Fadwa Lapierre

L'animatrice a également reçu, contre toute attente, une lettre de l'ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard, qui souligne avec éloquence les grandes qualités qu'il lui reconnait.

[Extrait de la lettre]: «C'est le moment propice pour te dire tout le bien que je pense de tes réussites. Tout au long d'une carrière animée par le talent et caractérisée par le professionnalisme, je te vois issue d'une génération vouée à la recherche de la qualité et de l'excellence. Je t'envoie mes plus chaleureuses salutations et mes souhaits de bonne santé et des succès dans tout ce que tu voudras encore entreprendre.»

Lucien Bouchard

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