Marie-Claude Lavallée, qui prendra sa retraite à la fin de la saison de radio estivale, a reçu un hommage particulier de sa collaboratrice Fadwa Lapierre, avec qui elle fait équipe depuis maintenant dix ans.

Lors du tout dernier segment Sur la route de Fadwa, qui mettra un terme à leur collaboration professionnelle, la chroniqueuse a choisi de surprendre son animatrice en utilisant ce moment de radio pour souligner cinq grandes leçons qu'elle lui a apprises.

Écoutez Fadwa Lapierre aborder autant l'importance de la rigueur au travail que le partage du savoir et l'amitié intergénérationnelle, jeudi, à l'émission L'effet Lavallée.