Un retraité sur dix réintègre le marché

Selon des données de Statistique Canada, environ un retraité sur dix choisit de réintégrer le marché du travail.

Si la hausse du coût de la vie et la recherche de revenus supplémentaires expliquent en partie cette tendance, beaucoup d'aînés font ce choix pour demeurer actifs, briser l'isolement ou retrouver un sentiment d'appartenance.

Les employeurs ont également beaucoup à gagner de leur loyauté, de leur ponctualité et de leur expérience.

Écoutez le président de la FADOQ, Yves Bouchard, à ce sujet, mardi, lors de l'émission L'effet Lavallée.