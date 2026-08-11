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Éducation canine

Décoder le langage canin pour éviter les morsures

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 11 août 2026 11:49

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Décoder le langage canin pour éviter les morsures
L’éducation canine en 2026 doit privilégier la compréhension du langage canin, l’observation des signaux, et le respect des besoins émotionnels du chien. / Lustre Art Group/ Adobe Stcok

Vous voulez décoder les réactions de votre fidèle compagnon?

L'intervenante en comportement canin Nadine Caron, nous apprend à véritablement «parler chien»!

Oubliez le simple dressage: découvrez comment l'anxiété, la génétique et le respect des limites physiques influencent le comportement de nos poilus.

Du pincement de sécurité aux mouvements de recul, apprenez à lire les signaux subtils pour éviter les conflits et renforcer votre complicité. 

Écoutez Nadine Caron, intervenante en comportement canin, expliquer le tout, mardi à L'effet Lavallée

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