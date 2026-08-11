Éducation canine

Vous voulez décoder les réactions de votre fidèle compagnon?

L'intervenante en comportement canin Nadine Caron, nous apprend à véritablement «parler chien»!

Oubliez le simple dressage: découvrez comment l'anxiété, la génétique et le respect des limites physiques influencent le comportement de nos poilus.

Du pincement de sécurité aux mouvements de recul, apprenez à lire les signaux subtils pour éviter les conflits et renforcer votre complicité.

Écoutez Nadine Caron, intervenante en comportement canin, expliquer le tout, mardi à L'effet Lavallée.