Célébrer la langue française

En ce 12 août dédié à la littérature d'ici, Guy Bertrand et Marie-Claude Lavallée entament leur échange en vous partageant de véritables pépites littéraires québécoises à dévorer sans modération.

Place ensuite au plaisir de la langue avec un survol passionnant des petites fautes, telles que les liaisons mal faites, l’usage fautif de «dont», la féminisation abusive de certains mots, et des expressions comme «j’en ai de besoin».

L'expert insiste sur l’indulgence envers les erreurs linguistiques, rappelant que la langue française évolue et que les fautes d’aujourd’hui peuvent devenir les règles de demain...

Écoutez Guy Bertrand, ancien conseiller linguistique chez Radio-Canada, en discuter avec Marie-Claude Lavallée, mercredi avant-midi.