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Montée inquiétante de l'homophobie

«Depuis deux ans, on voit sur nos pages qu'il y a plus de commentaires haineux»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 12 août 2026 10:43

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Depuis deux ans, on voit sur nos pages qu'il y a plus de commentaires haineux»
Il y a une augmentation des crimes haineux - plus du double depuis la pandémie - et la montée des discours haineux en ligne. / ink drop/ Adobe Stock

Marie-Claude Lavallée reçoit Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence, pour analyser la recrudescence de l'homophobie observée au Québec et au Canada. 

Il explique ce phénomène par l'«effet de ressac», une réaction d'opposition liée à une meilleure visibilité des communautés LGBTQ+, mais aussi par l'influence de financements majeurs accordés à des mouvements anti-genre.

La discussion aborde l'augmentation des crimes haineux, la persistance clandestine des thérapies de conversion et le rôle clé de la sensibilisation.

Il souligne enfin l'importance de la mobilisation des alliés et de la famille pour assurer la protection et la prévention auprès des personnes victimes.

Écoutez Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence, en discuter mercredi matin avec Marie-Claude Lavallée. 

«La famille diminue énormément le risque de suicide... Même si vous ne comprenez pas tout, ayez quand même de l'empathie et démontrez votre amour à votre enfant.»

Laurent Breault

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