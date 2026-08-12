Montée inquiétante de l'homophobie

Marie-Claude Lavallée reçoit Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence, pour analyser la recrudescence de l'homophobie observée au Québec et au Canada.

Il explique ce phénomène par l'«effet de ressac», une réaction d'opposition liée à une meilleure visibilité des communautés LGBTQ+, mais aussi par l'influence de financements majeurs accordés à des mouvements anti-genre.

La discussion aborde l'augmentation des crimes haineux, la persistance clandestine des thérapies de conversion et le rôle clé de la sensibilisation.

Il souligne enfin l'importance de la mobilisation des alliés et de la famille pour assurer la protection et la prévention auprès des personnes victimes.

Écoutez Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence, en discuter mercredi matin avec Marie-Claude Lavallée.