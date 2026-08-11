Vaincre le déclin cognitif

Envie de garder un esprit vif et dynamique tout au long de votre vie?

La chroniqueuse polyglotte Marie-Hélène Dufays Marinescu explique comment l'apprentissage d'une nouvelle langue agit comme un véritable entraînement sportif pour la santé cérébrale.

En stimulant la plasticité des neurones et en renforçant la réserve cognitive, parler plusieurs langues permet de rajeunir l'âge biologique du cerveau et d'éloigner les risques de déclin neurocognitif.

Qu'on soit jeune ou adulte, il n'est jamais trop tard pour se lancer et dépasser ses croyances limitantes!

Écoutez Marie-Hélène Dufays Marinescu, chroniqueuse polyglotte parlant huit langues, expliquer le tout, mardi à L'effet Lavallée.