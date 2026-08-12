Astuces et conseils

Poissons, viandes fumées, brochettes: les amateurs de barbecue doivent faire preuve de prudence en faisant cuire leurs viandes en utilisant leur machine préférée, au risque de s'exposer à des bactéries indésirables.

Le microbiologiste alimentaire André Côté présente les conseils essentiels pour profiter d'un été en toute sécurité.

Écoutez André Côté, microbiologiste alimentaire et propriétaire de Laboratoire ACXEL SR, aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.