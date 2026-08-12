Astuces et conseils

Poissons, viandes fumées, brochettes: les amateurs de barbecue doivent faire preuve de prudence en faisant cuire leurs viandes en utilisant leur machine préférée, au risque de s'exposer à des bactéries indésirables.
Le microbiologiste alimentaire André Côté présente les conseils essentiels pour profiter d'un été en toute sécurité.
Écoutez André Côté, microbiologiste alimentaire et propriétaire de Laboratoire ACXEL SR, aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.
«Les bactéries ont une zone que j'appelle la zone de party, qui se situe entre 20 et 40 degrés. Une fois qu'on passe le 20 degrés, le party pogne. Avec une viande qu'on va faire fumer à basse température pendant huit, dix, ou douze heures, d'un point de vue culinaire, ça nous donne des viandes hallucinantes, sauf que d'un point de vue microbiologique, on est très longtemps dans la zone de party entre 20 et 40 degrés. Pour se prémunir de ça, une viande qui est destinée à être fumé, poisson, volaille ou viande rouge, ça doit être une viande de très grande qualité, qui n'a pas été trop manipulée et qui n'a pas été entreposée non plus.»