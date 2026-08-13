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Au Québec

Pourquoi les prévisions météorologiques sont-elles moins précises cet été?

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 13 août 2026 10:44

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Pourquoi les prévisions météorologiques sont-elles moins précises cet été?
La précision des prévisions météorologiques semble diminuer depuis le début de l'été. Orages qui n'arrivent jamais, journées ensoleillées malgré les prévisions de pluie... que se passe-t-il ? / Lemonsoup14 / Adobe Stock

La précision des prévisions météorologiques semble diminuer depuis le début de l'été. Orages qui n'arrivent jamais, journées ensoleillées, malgré les prévisions de pluie... que se passe-t-il ? 

Si la réduction des financements américains entraîne une baisse des données collectées par les ballons-sondes et les satellites, plusieurs autres facteurs sont à l'origine de ce phénomène.

Écoutez Patrick De Bellefeuille, présentateur météo et spécialiste du dossier des changements climatiques à MétéoMédia, faire le point sur la complexité des prévisions météorologiques, jeudi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

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