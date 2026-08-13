La précision des prévisions météorologiques semble diminuer depuis le début de l'été. Orages qui n'arrivent jamais, journées ensoleillées, malgré les prévisions de pluie... que se passe-t-il ?

Si la réduction des financements américains entraîne une baisse des données collectées par les ballons-sondes et les satellites, plusieurs autres facteurs sont à l'origine de ce phénomène.

Écoutez Patrick De Bellefeuille, présentateur météo et spécialiste du dossier des changements climatiques à MétéoMédia, faire le point sur la complexité des prévisions météorologiques, jeudi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.