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Anxiété enfantine, jeu et risque

Que faire quand notre enfant est en détresse psychologique?

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 12 août 2026 12:02

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Que faire quand notre enfant est en détresse psychologique?
Il y a une augmentation des idées suicidaires chez les enfants de moins de quatorze ans au Québec, notamment à cause de l’anxiété de performance, l’influence des réseaux sociaux, et la solitude. / Inna/ Adobe Stock

Face à une hausse inquiétante des idées suicidaires chez les moins de 14 ans, la pédopsychiatre Cécile Rousseau apporte un éclairage empreint d'espoir.

Entre la pression de performance, l'hyperconscience sur les réseaux sociaux et l'isolement, elle nous invite à décoder les appels à l'aide des enfants sans tomber dans le piège de l'évitement.

Un échange réconfortant qui rappelle l'importance de déconnecter, de favoriser le jeu libre et, surtout, de leur offrir une présence et une tendresse inconditionnelles. 

Écoutez Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre et professeure en psychiatrie à l’université McGill, expliquer le tout, mercredi matin. 

«Le monde en ligne ces temps-ci est plus risqué que le parc ou la rue [...] Les parents pensent souvent que les jeunes sont en sécurité quand ils sont dans leur chambre devant un écran, ça n'est plus vrai.»

Dre Cécile Rousseau

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