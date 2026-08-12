Anxiété enfantine, jeu et risque

Face à une hausse inquiétante des idées suicidaires chez les moins de 14 ans, la pédopsychiatre Cécile Rousseau apporte un éclairage empreint d'espoir.

Entre la pression de performance, l'hyperconscience sur les réseaux sociaux et l'isolement, elle nous invite à décoder les appels à l'aide des enfants sans tomber dans le piège de l'évitement.

Un échange réconfortant qui rappelle l'importance de déconnecter, de favoriser le jeu libre et, surtout, de leur offrir une présence et une tendresse inconditionnelles.

Écoutez Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre et professeure en psychiatrie à l’université McGill, expliquer le tout, mercredi matin.