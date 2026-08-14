28% des Québécois affirment se sentir isolé

Le retour au bureau après les vacances représente une occasion idéale pour reconstruire nos connexions humaines, alors que 28 % des Québécois affirment se sentir isolés.

Mais comment vaincre ses peurs et aller vers l'autre sans hésiter? Et pourquoi est-ce plus difficile de se confier à ses collègues qu'à un simple inconnu dans un avion?

Écoutez Jean-François Berthelet, professeur chargé de cours à HEC Montréal et consultant en ressources humaines, faire le point à ce sujet, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.