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28% des Québécois affirment se sentir isolé

Briser l'isolement au travail: comment oser aller vers l'autre

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 14 août 2026 10:41

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Briser l'isolement au travail: comment oser aller vers l'autre
Le retour au bureau après les vacances représente une occasion idéale pour reconstruire nos connexions humaines, alors que 28 % des Québécois affirment se sentir isolés. / qunica.com / Adobe Stock

Le retour au bureau après les vacances représente une occasion idéale pour reconstruire nos connexions humaines, alors que 28 % des Québécois affirment se sentir isolés.

Mais comment vaincre ses peurs et aller vers l'autre sans hésiter? Et pourquoi est-ce plus difficile de se confier à ses collègues qu'à un simple inconnu dans un avion?

Écoutez Jean-François Berthelet, professeur chargé de cours à HEC Montréal et consultant en ressources humaines, faire le point à ce sujet, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

«Moi, j'aime bien la métaphore dans un film qui parlait des 20 secondes de courage. L'idée, c'est que ça va te stresser, mais après 20 secondes, tu vas être dedans, puis là, tu vas voir que c'est le fun finalement.»

Jean-François Berthelet

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