28% des Québécois affirment se sentir isolé

Le retour au bureau après les vacances représente une occasion idéale pour reconstruire nos connexions humaines, alors que 28 % des Québécois affirment se sentir isolés.
Mais comment vaincre ses peurs et aller vers l'autre sans hésiter? Et pourquoi est-ce plus difficile de se confier à ses collègues qu'à un simple inconnu dans un avion?
Écoutez Jean-François Berthelet, professeur chargé de cours à HEC Montréal et consultant en ressources humaines, faire le point à ce sujet, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.
«Moi, j'aime bien la métaphore dans un film qui parlait des 20 secondes de courage. L'idée, c'est que ça va te stresser, mais après 20 secondes, tu vas être dedans, puis là, tu vas voir que c'est le fun finalement.»