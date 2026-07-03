Céline Dion: une nouvelle chanson très attendue qui divise déjà

La chroniqueuse culturelle Marie-Christine Leblanc commence sa chronique en force en présentant la toute nouvelle chanson de Céline Dion, intitulée Bonjour, pardon, merci.

Écrit et composé par Ycare et Renaud Rebillaud, ce titre axé sur le pardon et la réconciliation s'inspire d'une prière hawaïenne.

Bien qu'elle s'écoute bien, cette pièce suscite déjà des réactions mitigées, à l'image du premier extrait Danson dévoilé il y a quelques mois, qui avait laissé certains auditeurs déçus par ce virage musical.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Christine Leblanc aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.