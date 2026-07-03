Le gardien de but Jakub Dobes a signé un nouveau contrat de trois ans avec les Canadiens de Montréal. Cette prolongation de contrat, qui débutera lors de la saison 2027-2028, lui rapportera un salaire annuel moyen de 5,3 millions de dollars.

Bien qu'il s'agisse d'une augmentation importante par rapport à son salaire actuel, ce montant ne correspond pas tout à fait à celui d'un gardien numéro un établi dans la Ligue nationale de hockey.

Dobes demeure toutefois conscient que ce pacte ne lui garantit aucunement le poste de partant et qu'il devra continuer à travailler d'arrache-pied, notamment face à la compétition interne avec Jacob Fowler.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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