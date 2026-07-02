2e présidence : Trump enrichi de 4 milliards $

La fortune de Donald Trump aurait augmenté de près de 4 milliards de dollars depuis son retour à la Maison-Blanche, selon les documents du bureau d’éthique gouvernementale.

Comment le président américain s’est-il autant enrichi? Et pourquoi le système américain a-t-il autant de mal à freiner le président?

Écoutez le chroniqueur Ferry de Kerckhove se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l’animatrice Catherine Brisson.