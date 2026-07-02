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2e présidence : Trump enrichi de 4 milliards $

«Il y a une espèce de normalisation de la crapulerie» -Ferry de Kerckhove

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 juillet 2026 16:33

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
«Il y a une espèce de normalisation de la crapulerie» -Ferry de Kerckhove
La fortune de Donald Trump aurait augmenté de près de 4 milliards de dollars depuis son retour à la Maison-Blanche, selon les documents du bureau d’éthique gouvernementale. / Carolyn Kaster / The Associated Press

La fortune de Donald Trump aurait augmenté de près de 4 milliards de dollars depuis son retour à la Maison-Blanche, selon les documents du bureau d’éthique gouvernementale.

Comment le président américain s’est-il autant enrichi? Et pourquoi le système américain a-t-il autant de mal à freiner le président?

Écoutez le chroniqueur Ferry de Kerckhove se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l’animatrice Catherine Brisson.

«Il y a une espèce de normalisation de la crapulerie qui, je l'espère, va rendre la défaite des républicains la plus cuisante possible. Le seul problème, c'est que du côté démocrate, les leaders sont de vieilles badernes qui ne donnent aucune place aux jeunes. Le système est délétère dans toutes ses composantes. La constitution américaine, au départ, était un instrument remarquable, mais il a été constamment sabordé. Et puis, la Cour suprême a tellement donné de pouvoir à l'exécutif et à Donald Trump, particulièrement, que le système est complètement déboussolé.»

Ferry de Kerckhove

Autres sujets abordés: 

  • Donald Trump a diffusé sur X une vidéo utilisant l'IA où il se met en scène en médecin pour diagnostiquer plusieurs de ses critiques célèbres. 
  • Les États-Unis ont annoncé qu'ils ne renouvelleront pas l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) cette année.
  • Le Canada devrait envisager d'attendre l'arrivée d'une nouvelle administration à la Maison-Blanche avant d'entamer des négociations

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