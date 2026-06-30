 Aller au contenu
ACEUM

«On en a encore pour plusieurs années d'incertitudes» -Véronique Proulx

par 98.5

0:00
9:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juin 2026 16:36

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«On en a encore pour plusieurs années d'incertitudes» -Véronique Proulx
Catherine Brisson / Cogeco Média

L'accord de libre-échange Canada-Mexique-États-Unis (ACEUM) fait face à une date butoir ce mercredi. À moins d’un changement majeur, l’entente ne sera probablement pas renouvelée.

Quelles seront les répercussions de cette décision ?

Écoutez Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), analyser la situation au micro de Catherine Brisson au haut de l'article.

Les autres sujets abordés

  • Un bon nombre d'Américains sont conscients du problème, mais n'osent pas s'opposer au président Trump ;
  • La stratégie de Mark Carney est-elle la bonne pour faire face à cette crise ?

Vous aimerez aussi

Pouvoir exécutif élargi aux États-Unis: un couteau à double tranchant
Cantin le matin
Pouvoir exécutif élargi aux États-Unis: un couteau à double tranchant
0:00
6:22
De nouveaux tremblements de terre frappent le Venezuela
Cantin le matin
De nouveaux tremblements de terre frappent le Venezuela
0:00
6:01
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités, des concours et des promotions. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Place au Comiccon de Montréal
Rattrapage
Pas moins de 70 000 amateurs attendus
Place au Comiccon de Montréal
L'aspect économique de la climatisation
Rattrapage
Économie
L'aspect économique de la climatisation
Une nouvelle chanson pour Lisa LeBlanc
Rattrapage
Elle participera au spectacle de la Fête du Canada
Une nouvelle chanson pour Lisa LeBlanc
Mark Carney largue l'héritage des Trudeau pour courtiser l'Alberta
Rattrapage
Politique énergétique
Mark Carney largue l'héritage des Trudeau pour courtiser l'Alberta
«L'Est est à prendre pour la CAQ et le PQ» -Jonathan Valois
Rattrapage
Des annonces pour l'Est de Montréal
«L'Est est à prendre pour la CAQ et le PQ» -Jonathan Valois
LeBron James quitte les Lakers, Kawhi Leonard revient à Toronto
Rattrapage
Grosse journée dans la NBA
LeBron James quitte les Lakers, Kawhi Leonard revient à Toronto
Attention à l'hydratation durant les canicules
Rattrapage
Pour les cardiaques et les diabétiques
Attention à l'hydratation durant les canicules
Nooran Rezayi: «On ne cherche pas à excuser les policiers, on cherche les faits»
Rattrapage
Onze adolescents arrêtés
Nooran Rezayi: «On ne cherche pas à excuser les policiers, on cherche les faits»
Metallica, le groupe métal préféré au Québec
Rattrapage
Moment métal
Metallica, le groupe métal préféré au Québec
Drones: comment la technologie ukrainienne redéfinit les conflits mondiaux
Rattrapage
Guerre russo-ukrainienne
Drones: comment la technologie ukrainienne redéfinit les conflits mondiaux
Wimbledon: Gabriel Diallo et Félix Auger-Aliassime passent à la prochaine ronde
Rattrapage
Tennis de l'ATP
Wimbledon: Gabriel Diallo et Félix Auger-Aliassime passent à la prochaine ronde
Mort de Nooran Rezayi: onze jeunes ont été arrêtés mardi
Rattrapage
Les événements qui ont précédé l'intervention
Mort de Nooran Rezayi: onze jeunes ont été arrêtés mardi
UZEB de retour sur scène? «Alain Caron ne veut pas, c’est aussi simple que ça»
Rattrapage
Un documentaire sur le groupe sortira sous peu
UZEB de retour sur scène? «Alain Caron ne veut pas, c’est aussi simple que ça»
2087 ménages sont toujours à la recherche d'un logement
Rattrapage
Un logement d'urgence ou la rue
2087 ménages sont toujours à la recherche d'un logement