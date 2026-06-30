L'accord de libre-échange Canada-Mexique-États-Unis (ACEUM) fait face à une date butoir ce mercredi. À moins d’un changement majeur, l’entente ne sera probablement pas renouvelée.

Quelles seront les répercussions de cette décision ?

Écoutez Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), analyser la situation au micro de Catherine Brisson au haut de l'article.

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