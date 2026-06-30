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Politique énergétique

Mark Carney largue l'héritage des Trudeau pour courtiser l'Alberta

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juin 2026 17:49

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
Mark Carney largue l'héritage des Trudeau pour courtiser l'Alberta
Justin Trudeau avec Mark Carney lors de sa victoire à la chefferie libérale en 2025. / Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne

Dans une longue vidéo explicative publiée sur YouTube, intitulée La ligne de conduite, l'avenir énergétique du Canada, le premier ministre Mark Carney a posé les jalons d'une nouvelle stratégie qui rompt radicalement avec l'ère Trudeau.

S'il vante les barrages d'Hydro-Québec et le nucléaire ontarien, Carney s'est surtout appliqué à lancer un message de réconciliation à l'Alberta, la province où il a grandi.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Catherine Lévesque, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Sans jamais nommer explicitement Justin Trudeau ou son père Pierre-Elliott Trudeau, Mark Carney a jeté le blâme sur «un demi-siècle de politiques qui ont divisé les Canadiens», faisant directement référence au Programme énergétique national des années 1980.

«Je me souviens de ce sentiment lorsque j'étais plus jeune, on avait l’impression que nos ressources ne nous appartenaient pas.»

Citation de Mark Carney extraite de la vidéo en question

Autre sujet abordé

  • Mark Carney reconnaît que son plan engendrera une hausse des GES.
  • Le chef conservateur Pierre Poilievre insuffle un vent de renouveau à ses troupes en dévoilant un remaniement majeur de son cabinet fantôme.

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