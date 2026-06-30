Politique énergétique

Dans une longue vidéo explicative publiée sur YouTube, intitulée La ligne de conduite, l'avenir énergétique du Canada, le premier ministre Mark Carney a posé les jalons d'une nouvelle stratégie qui rompt radicalement avec l'ère Trudeau.

S'il vante les barrages d'Hydro-Québec et le nucléaire ontarien, Carney s'est surtout appliqué à lancer un message de réconciliation à l'Alberta, la province où il a grandi.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Catherine Lévesque, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Sans jamais nommer explicitement Justin Trudeau ou son père Pierre-Elliott Trudeau, Mark Carney a jeté le blâme sur «un demi-siècle de politiques qui ont divisé les Canadiens», faisant directement référence au Programme énergétique national des années 1980.