Le Maroc sera le prochain adversaire du Canada, samedi, lors des huitièmes de finale du Mondial de soccer 2026 qui aura lieu à Houston, au Texas.

Après le parcours impressionnant des Marocains jusqu'en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'équipe canadienne, désormais plus confiante et menée par Jesse Marsch, espère créer la surprise.

La progression d'Alphonso Davies et la solide performance collective face aux Sud-Africains laissent entrevoir une opportunité pour le Canada d'arriver sur le terrain sans pression face aux favoris.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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