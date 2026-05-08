Nostalgie des parents

La pratique du baseball est de plus en plus populaire chez les jeunes du Québec.

On notait en 2024 une augmentation de 8% du nombre d'inscriptions, et ce, malgré la baisse du nombre de terrains dans la province comparativement aux années 1990.

La nostalgie de l’époque des Expos, mais aussi le succès des Blue Jays de Toronto, pourraient expliquer en partie ce regain d’intérêt qui est aussi visible chez les jeunes filles.

Écoutez Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec, faire le point, vendredi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.