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Le club montréalais sort le chéquier

Le milieu vénézuélien Dani Pereira s'amène à Montréal

par Cogeco Sports

Le milieu vénézuélien Dani Pereira s'amène à Montréal
Le milieu vénézuélien Dani Pereira / (AP Photo/Stephen Spillman)

Le CF Montréal frappe un grand coup en faisant l’acquisition du milieu de terrain Dani Pereira du Austin FC.

Pour attirer le joueur de 25 ans, le Bleu-blanc-noir cède 2,1 millions $ en argent d’allocation générale (GAM), plus des bonus conditionnels.

Premier choix au repêchage de 2021, l'international vénézuélien cumule une solide expérience de 148 matchs en MLS.

Reconnu pour son volume de jeu et sa maîtrise technique, Pereira viendra solidifier l’entrejeu montréalais.

Austin conservera une partie de son salaire pour 2026, ainsi qu'un pourcentage sur une revente future.

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