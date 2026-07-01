Signature d'Ivan Demidov

La journée des joueurs autonomes laisse un goût amer à certains partisans, déçus de voir le Canadien de Montréal rester discret pendant que d'autres formations du circuit multipliaient les acquisitions.

Le Tricolore a toutefois frappé un coup de circuit en officialisant la prolongation de contrat de huit ans et 9,1 millions $ US par saison d'Ivan Demidov.

Écoutez Louis Jean défendre le plan de Kent Hughes lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.